NASDAQ Composite Index-Titel Marten Transport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Marten Transport von vor 3 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Marten Transport-Aktie Anlegern gebracht.
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Marten Transport-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 17,71 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Marten Transport-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,647 Marten Transport-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 66,40 USD, da sich der Wert eines Marten Transport-Anteils am 29.10.2026 auf 11,76 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,60 Prozent verringert.
Alle Marten Transport-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 957,68 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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