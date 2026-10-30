NASDAQ Composite Index-Titel Marten Transport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Marten Transport von vor 3 Jahren bedeutet

Marten Transport-Anlage

30.10.26 16:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Marten Transport-Aktie Anlegern gebracht.

Marten Transport-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 17,71 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Marten Transport-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,647 Marten Transport-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 66,40 USD, da sich der Wert eines Marten Transport-Anteils am 29.10.2026 auf 11,76 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,60 Prozent verringert.

Alle Marten Transport-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 957,68 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net