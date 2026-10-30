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Marten Transport-Anlage

NASDAQ Composite Index-Titel Marten Transport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Marten Transport von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Marten Transport-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Marten Transport Ltd.
11.69 USD -0.07 USD -0.60 %
Charts | News | Analysen

Marten Transport-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 17,71 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Marten Transport-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,647 Marten Transport-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 66,40 USD, da sich der Wert eines Marten Transport-Anteils am 29.10.2026 auf 11,76 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,60 Prozent verringert.

Alle Marten Transport-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 957,68 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
10.07.18 Marten Transport Sell Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
26.01.18 Marten Transport Buy Seaport Global Securities
10.02.17 Marten Transport Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
07.04.16 Marten Transport Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
27.01.16 Marten Transport Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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