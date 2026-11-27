Profitable Marten Transport-Anlage?

Investoren, die vor Jahren in Marten Transport-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Marten Transport-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 18,76 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Marten Transport-Papier investiert hätte, befänden sich nun 53,305 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 622,33 USD, da sich der Wert einer Marten Transport-Aktie am 25.11.2026 auf 11,68 USD belief. Die Abnahme von 1.000 USD zu 622,33 USD entspricht einer negativen Performance von 37,77 Prozent.

Der Marten Transport-Wert an der Börse wurde auf 950,79 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net