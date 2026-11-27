NASDAQ Composite Index-Titel Marten Transport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Marten Transport-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Marten Transport-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Marten Transport-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 18,76 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Marten Transport-Papier investiert hätte, befänden sich nun 53,305 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 622,33 USD, da sich der Wert einer Marten Transport-Aktie am 25.11.2026 auf 11,68 USD belief. Die Abnahme von 1.000 USD zu 622,33 USD entspricht einer negativen Performance von 37,77 Prozent.
Der Marten Transport-Wert an der Börse wurde auf 950,79 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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