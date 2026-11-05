NASDAQ Composite Index-Titel Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mercantile Bank von vor 3 Jahren abgeworfen

Profitables Mercantile Bank-Investment?

05.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Mercantile Bank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Mercantile Bank-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Mercantile Bank-Anteile letztlich bei 34,69 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Mercantile Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 288,268 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Mercantile Bank-Aktie auf 61,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17.745,75 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 77,46 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Mercantile Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 1,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net