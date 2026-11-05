DAX 26.274 -0,6%ESt50 6.209 -0,9%MSCI World 4.922 +1,5%Top 10 Crypto 10,05 -6,5%Nas 24.547 -4,6%Bitcoin 67.602 -5,7%Euro 1,1222 -0,1%Öl 97,0 +2,5%Gold 4.095 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Profitables Mercantile Bank-Investment?

NASDAQ Composite Index-Titel Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mercantile Bank von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Mercantile Bank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercantile Bank Corp.
54.50 EUR 1.00 EUR 1.87 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Mercantile Bank-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Mercantile Bank-Anteile letztlich bei 34,69 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Mercantile Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 288,268 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Mercantile Bank-Aktie auf 61,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17.745,75 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 77,46 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Mercantile Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 1,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Mercantile Bank Aktie News

Werbung

Mercantile Bank Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercantile Bank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
06.07.17 Mercantile Bank Neutral D.A. Davidson & Co.
21.11.16 Mercantile Bank Market Perform Hovde Group

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.