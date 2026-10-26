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Profitables Monolithic Power Systems-Investment?

NASDAQ Composite Index-Titel Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monolithic Power Systems von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Monolithic Power Systems-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Monolithic Power Systems Inc.
1,011.50 EUR -12.50 EUR -1.22 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurde das Monolithic Power Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 79,26 USD. Bei einem Monolithic Power Systems-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,262 Monolithic Power Systems-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 23.10.2026 1.438,46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1.140,12 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 1.338,46 Prozent gleich.

Der Monolithic Power Systems-Wert an der Börse wurde auf 55,92 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
03.05.19 Monolithic Power Systems Hold Needham & Company, LLC
13.02.19 Monolithic Power Systems Buy Needham & Company, LLC
26.10.18 Monolithic Power Systems Outperform Cowen and Company, LLC
26.07.18 Monolithic Power Systems Buy Needham & Company, LLC
08.06.18 Monolithic Power Systems Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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