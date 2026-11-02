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Lohnende Monolithic Power Systems-Investition?

NASDAQ Composite Index-Titel Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Monolithic Power Systems-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Monolithic Power Systems eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Monolithic Power Systems Inc.
1,084.00 EUR 33.00 EUR 3.14 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Monolithic Power Systems-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 1.005,00 USD. Bei einem Monolithic Power Systems-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,995 Monolithic Power Systems-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (1.211,63 USD), wäre die Investition nun 1.205,60 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 20,56 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Monolithic Power Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 59,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Monolithic Power Systems Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
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Datum Rating Analyst
03.05.19 Monolithic Power Systems Hold Needham & Company, LLC
13.02.19 Monolithic Power Systems Buy Needham & Company, LLC
26.10.18 Monolithic Power Systems Outperform Cowen and Company, LLC
26.07.18 Monolithic Power Systems Buy Needham & Company, LLC
08.06.18 Monolithic Power Systems Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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