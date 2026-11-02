NASDAQ Composite Index-Titel Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Monolithic Power Systems-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Lohnende Monolithic Power Systems-Investition?

02.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Monolithic Power Systems eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Monolithic Power Systems-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 1.005,00 USD. Bei einem Monolithic Power Systems-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,995 Monolithic Power Systems-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (1.211,63 USD), wäre die Investition nun 1.205,60 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 20,56 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Monolithic Power Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 59,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net