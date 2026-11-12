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Lukrativer Monro Muffler Brake-Einstieg?

NASDAQ Composite Index-Titel Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Monro Muffler Brake von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Monro Muffler Brake-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Monro Muffler Brake Inc.
10.20 EUR 0.60 EUR 6.25 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Monro Muffler Brake-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 55,35 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Monro Muffler Brake-Aktie investiert, befänden sich nun 180,668 Monro Muffler Brake-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2026 gerechnet (11,53 USD), wäre das Investment nun 2.083,11 USD wert. Die Abnahme von 10.000 USD zu 2.083,11 USD entspricht einer negativen Performance von 79,17 Prozent.

Der Börsenwert von Monro Muffler Brake belief sich zuletzt auf 338,18 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Monro Muffler Brake Analysen

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Datum Rating Analyst
09.08.19 Monro Muffler Brake Market Perform BMO Capital Markets
11.07.19 Monro Muffler Brake Perform Oppenheimer & Co. Inc.
31.01.17 Monro Muffler Brake Buy Gabelli & Co
08.12.15 Monro Muffler Brake Hold Gabelli & Co
23.10.15 Monro Muffler Brake Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

Information

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