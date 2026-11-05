NASDAQ Composite Index-Titel Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Monro Muffler Brake von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Monro Muffler Brake-Investment gewesen.
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Die Monro Muffler Brake-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Monro Muffler Brake-Anteile bei 62,87 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Monro Muffler Brake-Aktie investiert, befänden sich nun 15,906 Monro Muffler Brake-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 192,62 USD, da sich der Wert einer Monro Muffler Brake-Aktie am 04.11.2026 auf 12,11 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 80,74 Prozent.
Alle Monro Muffler Brake-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 363,68 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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