Frühes Investment

Das wäre der Verlust bei einem frühen Monro Muffler Brake-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Monro Muffler Brake-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 29,24 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 34,200 Monro Muffler Brake-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 272,91 USD, da sich der Wert eines Monro Muffler Brake-Papiers am 25.11.2026 auf 7,98 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 72,71 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Monro Muffler Brake eine Börsenbewertung in Höhe von 243,16 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net