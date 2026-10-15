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NASDAQ Composite Index-Titel Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Monro Muffler Brake von vor 10 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Monro Muffler Brake-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Monro Muffler Brake Inc.
11.80 EUR -0.50 EUR -4.07 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Monro Muffler Brake-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 60,86 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1.000 USD in die Monro Muffler Brake-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 16,431 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 221,16 USD, da sich der Wert eines Monro Muffler Brake-Anteils am 14.10.2026 auf 13,46 USD belief. Aus 1.000 USD wurden somit 221,16 USD, was einer negativen Performance von 77,88 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Monro Muffler Brake eine Börsenbewertung in Höhe von 437,31 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
09.08.19 Monro Muffler Brake Market Perform BMO Capital Markets
11.07.19 Monro Muffler Brake Perform Oppenheimer & Co. Inc.
31.01.17 Monro Muffler Brake Buy Gabelli & Co
08.12.15 Monro Muffler Brake Hold Gabelli & Co
23.10.15 Monro Muffler Brake Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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