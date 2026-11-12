NASDAQ Composite Index-Titel Neogen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Neogen-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Neogen-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 1 Jahr wurde das Neogen-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Neogen-Anteile betrug an diesem Tag 6,47 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15,456 Neogen-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Neogen-Papiers auf 11,60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 179,29 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 79,29 Prozent gesteigert.
Neogen wurde am Markt mit 2,55 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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