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NASDAQ Composite Index-Titel Neogen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Neogen von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Neogen-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Neogen Corp.
10.62 EUR 0.31 EUR 3.01 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Neogen-Papier statt. Der Schlusskurs der Neogen-Aktie betrug an diesem Tag 5,95 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1.680,672 Neogen-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 20.386,55 USD, da sich der Wert eines Neogen-Anteils am 14.10.2026 auf 12,13 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 103,87 Prozent erhöht.

Alle Neogen-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
31.03.11 Neogen neutral J.J.B. Hilliard, W.L. Lyons, Inc.
22.07.09 Neogen buy ROTH Capital Partners, LLC
20.03.09 Neogen buy ROTH Capital Partners, LLC
07.01.09 Neogen Kursziel gesenkt ROTH Capital Partners, LLC
26.09.08 Neogen neues Kursziel ROTH Capital Partners, LLC

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