NASDAQ Composite Index-Titel Neogen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Neogen von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Neogen-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Neogen-Papier statt. Der Schlusskurs der Neogen-Aktie betrug an diesem Tag 5,95 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1.680,672 Neogen-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 20.386,55 USD, da sich der Wert eines Neogen-Anteils am 14.10.2026 auf 12,13 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 103,87 Prozent erhöht.
Alle Neogen-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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