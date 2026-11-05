NASDAQ Composite Index-Titel Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Neogen von vor 10 Jahren bedeutet

Performance unter der Lupe

05.11.26 16:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Neogen-Aktie Investoren gebracht.

Die Neogen-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 19,79 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 505,338 Neogen-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 6.296,51 USD, da sich der Wert eines Neogen-Anteils am 04.11.2026 auf 12,46 USD belief. Mit einer Performance von -37,03 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Neogen-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net