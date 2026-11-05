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NASDAQ Composite Index-Titel Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Neogen von vor 10 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Neogen-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Neogen Corp.
10.86 EUR 0.26 EUR 2.41 %
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Die Neogen-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 19,79 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 505,338 Neogen-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 6.296,51 USD, da sich der Wert eines Neogen-Anteils am 04.11.2026 auf 12,46 USD belief. Mit einer Performance von -37,03 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Neogen-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
31.03.11 Neogen neutral J.J.B. Hilliard, W.L. Lyons, Inc.
22.07.09 Neogen buy ROTH Capital Partners, LLC
20.03.09 Neogen buy ROTH Capital Partners, LLC
07.01.09 Neogen Kursziel gesenkt ROTH Capital Partners, LLC
26.09.08 Neogen neues Kursziel ROTH Capital Partners, LLC

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