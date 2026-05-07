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Rentable Neogen-Investition?

NASDAQ Composite Index-Titel Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Neogen-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

14.05.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Neogen gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Neogen Corp.
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Neogen-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 46,43 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 21,538 Neogen-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Neogen-Aktie auf 8,69 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 187,16 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 81,28 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Neogen eine Marktkapitalisierung von 1,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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