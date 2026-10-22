NASDAQ Composite Index-Titel Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Neogen von vor 3 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in Neogen eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
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Das Neogen-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Neogen-Aktie letztlich bei 15,05 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Neogen-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,645 Neogen-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 21.10.2026 auf 11,79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 78,34 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 21,66 Prozent verringert.
Neogen war somit zuletzt am Markt 2,55 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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