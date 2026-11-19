NASDAQ Composite Index-Titel Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Neogen-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Neogen-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Vor 3 Jahren wurden Neogen-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Neogen-Anteile letztlich bei 16,15 USD. Bei einem Neogen-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 61,920 Neogen-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2026 auf 11,08 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 686,07 USD wert. Aus 1.000 USD wurden somit 686,07 USD, was einer negativen Performance von 31,39 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für Neogen eine Börsenbewertung in Höhe von 2,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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