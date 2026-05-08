NASDAQ Composite Index-Titel Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor 3 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie Investoren gebracht.
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Das Net 1 Ueps Technologies-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Net 1 Ueps Technologies-Anteile bei 3,56 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1.000 USD in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 280,899 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.401,69 USD, da sich der Wert eines Net 1 Ueps Technologies-Anteils am 11.05.2026 auf 4,99 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 40,17 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Net 1 Ueps Technologies bezifferte sich zuletzt auf 415,90 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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