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Profitable Net 1 Ueps Technologies-Anlage?

NASDAQ Composite Index-Titel Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor 3 Jahren eingefahren

12.05.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie Investoren gebracht.

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Aktien
Net 1 Ueps Technologies Inc.
4,14 EUR 0,10 EUR 2,48%
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Das Net 1 Ueps Technologies-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Net 1 Ueps Technologies-Anteile bei 3,56 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1.000 USD in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 280,899 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.401,69 USD, da sich der Wert eines Net 1 Ueps Technologies-Anteils am 11.05.2026 auf 4,99 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 40,17 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Net 1 Ueps Technologies bezifferte sich zuletzt auf 415,90 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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