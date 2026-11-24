Net 1 Ueps Technologies-Investition

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Net 1 Ueps Technologies-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Net 1 Ueps Technologies-Aktie an diesem Tag bei 3,69 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10.000 USD in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2.710,027 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 23.11.2026 8.130,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,00 USD belief. Mit einer Performance von -18,70 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Net 1 Ueps Technologies belief sich zuletzt auf 273,55 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net