NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: Diese Dividendenausschüttung erhalten NetApp-Anteilseigner

Auszahlung an Investoren

10.09.26 16:36 Uhr

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich NetApp-Anleger über die Auszahlung einer Dividende in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel NetApp am 09.09.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 2,08 USD je Aktie vereinbart. Wie die Dividendenhistorie zeigt, hat sich die Dividende damit im Vorjahresvergleich nicht verändert. Die gesamte Dividendenausschüttung von NetApp beläuft sich auf 413,00 Mio. USD. So schrumpfte die NetApp- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 2,59 Prozent.

NetApp-Dividenden-Rendite

Der NetApp-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem NASDAQ-Handel bei 184,74 USD in den Feierabend. Für das Jahr 2026 weist das NetApp-Papier eine Dividendenrendite von 1,91 Prozent auf. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 2,35 Prozent.

Reale Rendite im Verhältnis zur Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der NetApp-Kurs via NASDAQ 135,25 Prozent nach oben entwickelt. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 143,18 Prozent stärker zugelegt als der NetApp-Kurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel NetApp

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von FactSet von einer Steigerung der Dividende auf 2,13 USD aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1,15 Prozent nachlassen.

Fundamentaldaten von NetApp

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens NetApp beläuft sich aktuell auf 37,094 Mrd. USD. Dividenden-Aktie NetApp weist aktuell ein KGV von 17,12 auf. Im Jahr 2026 erzielte NetApp einen Umsatz von 6,923 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 6,35 USD.

Redaktion finanzen.net