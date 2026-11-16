NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Netflix von vor einem Jahr verloren

Netflix-Anlage im Blick

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Netflix-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Netflix-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 111,22 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Netflix-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,899 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 55,88 USD, da sich der Wert einer Netflix-Aktie am 13.11.2026 auf 62,15 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 44,12 Prozent vermindert.

Netflix markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 254,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net