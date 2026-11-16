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Netflix-Anlage im Blick

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Netflix von vor einem Jahr verloren

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Netflix von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Netflix-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
56.15 EUR -0.46 EUR -0.81 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Netflix-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 111,22 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Netflix-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,899 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 55,88 USD, da sich der Wert einer Netflix-Aktie am 13.11.2026 auf 62,15 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 44,12 Prozent vermindert.

Netflix markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 254,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: dennizn / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
22.10.26 Netflix Kaufen DZ BANK
21.10.26 Netflix Buy UBS AG
21.10.26 Netflix Outperform Bernstein Research
21.10.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Netflix Buy Goldman Sachs Group Inc.

Information

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