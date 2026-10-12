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Rentables Nexstar Media Group-Investment?

NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nexstar Media Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Nexstar Media Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nexstar Media Group Inc.
142.05 EUR 0.40 EUR 0.28 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurde das Nexstar Media Group-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 139,47 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 71,700 Nexstar Media Group-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11.575,97 USD, da sich der Wert eines Nexstar Media Group-Anteils am 09.10.2026 auf 161,45 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 15,76 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Nexstar Media Group zuletzt 4,96 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
21.03.19 Nexstar Broadcasting Group Buy The Benchmark Company
27.11.18 Nexstar Broadcasting Group Buy Gabelli & Co
20.08.18 Nexstar Broadcasting Group Hold Noble Financial Group
31.10.17 Nexstar Broadcasting Group Buy FBR & Co.
20.10.17 Nexstar Broadcasting Group Buy Deutsche Bank AG

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