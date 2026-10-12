NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nexstar Media Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Rentables Nexstar Media Group-Investment?

12.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Nexstar Media Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Nexstar Media Group-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 139,47 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 71,700 Nexstar Media Group-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11.575,97 USD, da sich der Wert eines Nexstar Media Group-Anteils am 09.10.2026 auf 161,45 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 15,76 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Nexstar Media Group zuletzt 4,96 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net