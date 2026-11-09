NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nexstar Media Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Lukrative Nexstar Media Group-Investition?

09.11.26 16:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Nexstar Media Group-Aktien verdienen können.

Am 09.11.2023 wurde das Nexstar Media Group-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Nexstar Media Group-Papier an diesem Tag bei 144,24 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Nexstar Media Group-Aktie investierten, hätten nun 0,693 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2026 131,74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 190,02 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 31,74 Prozent.

Nexstar Media Group wurde am Markt mit 5,87 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net