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Nexstar Media Group-Anlage

NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nexstar Media Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Nexstar Media Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nexstar Media Group Inc.
185.55 EUR 2.85 EUR 1.56 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Nexstar Media Group-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 168,43 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 5,937 Nexstar Media Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.234,58 USD, da sich der Wert eines Nexstar Media Group-Anteils am 13.11.2026 auf 207,94 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +23,46 Prozent.

Am Markt war Nexstar Media Group jüngst 6,40 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
21.03.19 Nexstar Broadcasting Group Buy The Benchmark Company
27.11.18 Nexstar Broadcasting Group Buy Gabelli & Co
20.08.18 Nexstar Broadcasting Group Hold Noble Financial Group
31.10.17 Nexstar Broadcasting Group Buy FBR & Co.
20.10.17 Nexstar Broadcasting Group Buy Deutsche Bank AG

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