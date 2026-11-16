NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nexstar Media Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Nexstar Media Group-Anlage

Vor Jahren in Nexstar Media Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Nexstar Media Group -Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 168,43 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 5,937 Nexstar Media Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.234,58 USD, da sich der Wert eines Nexstar Media Group-Anteils am 13.11.2026 auf 207,94 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +23,46 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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