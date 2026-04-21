NASDAQ Composite Index-Titel Northern Trust-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Northern Trust Anlegern eine Freude
Investoren aufpasst: So hoch fällt die Northern Trust-Dividende aus.
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Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Northern Trust am 21.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 3,10 USD je Aktie vereinbart. Damit wurde die Northern Trust-Dividende im Vorjahresvergleich um 3,33 Prozent erhöht. 633,40 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung von Northern Trust hat sich dementsprechend im Vergleich zum Vorjahr um 1,66 Prozent reduziert.
Northern Trust-Stockdividendenrendite
Zum NASDAQ-Schluss notierte die Northern Trust-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 171,74 USD. Der Northern Trust-Titel verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 2,27 Prozent. Damit sank die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 2,93 Prozent.
Reale Rendite vs. Aktienkursentwicklung
Innerhalb von 1 Jahr hat der Northern Trust-Kurs via NASDAQ 92,19 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 94,73 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.
Dividendenprognose von Dividenden-Aktie Northern Trust
Für 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Steigerung der Dividende auf 3,27 USD aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1,91 Prozent fallen.
Northern Trust-Basisinformationen
Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Northern Trust beträgt aktuell 29,419 Mrd. USD. Das Northern Trust-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 15,64. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Northern Trust einen Umsatz von 14,329 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 8,74 USD.
Redaktion finanzen.net
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