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Rentable NOVA-Investition?

NASDAQ Composite Index-Titel NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NOVA von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen NOVA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NOVA LTD Registered Shs
298.60 EUR 5.70 EUR 1.95 %
Charts | News | Analysen

Am 29.10.2016 wurden NOVA-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die NOVA-Aktie bei 12,09 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 82,713 NOVA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 28.10.2026 27.685,69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 334,72 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 2.668,57 Prozent vermehrt.

Alle NOVA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
02.05.19 Nova Measuring Instruments Buy Lake Street
17.04.19 Nova Measuring Instruments Buy Needham & Company, LLC
14.02.19 Nova Measuring Instruments Buy The Benchmark Company
15.06.18 Nova Measuring Instruments Buy Needham & Company, LLC
26.03.18 Nova Measuring Instruments Buy Lake Street

Information

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