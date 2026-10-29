NASDAQ Composite Index-Titel NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NOVA von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen NOVA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Am 29.10.2016 wurden NOVA-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die NOVA-Aktie bei 12,09 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 82,713 NOVA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 28.10.2026 27.685,69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 334,72 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 2.668,57 Prozent vermehrt.
Alle NOVA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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