NASDAQ Composite Index-Titel NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NOVA von vor 3 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NOVA-Aktie Investoren gebracht.
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Vor 3 Jahren wurden NOVA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das NOVA-Papier 111,75 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die NOVA-Aktie investiert, befänden sich nun 0,895 NOVA-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 304,81 USD, da sich der Wert eines NOVA-Anteils am 11.11.2026 auf 340,62 USD belief. Mit einer Performance von +204,81 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
NOVA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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