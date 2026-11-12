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NOVA-Anlage unter der Lupe

NASDAQ Composite Index-Titel NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NOVA von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NOVA-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NOVA LTD Registered Shs
296.70 EUR -10.60 EUR -3.45 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurden NOVA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das NOVA-Papier 111,75 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die NOVA-Aktie investiert, befänden sich nun 0,895 NOVA-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 304,81 USD, da sich der Wert eines NOVA-Anteils am 11.11.2026 auf 340,62 USD belief. Mit einer Performance von +204,81 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

NOVA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
02.05.19 Nova Measuring Instruments Buy Lake Street
17.04.19 Nova Measuring Instruments Buy Needham & Company, LLC
14.02.19 Nova Measuring Instruments Buy The Benchmark Company
15.06.18 Nova Measuring Instruments Buy Needham & Company, LLC
26.03.18 Nova Measuring Instruments Buy Lake Street

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