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NASDAQ Composite Index-Titel NOVA-Aktie: So viel hätte eine Investition in NOVA von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren NOVA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NOVA LTD Registered Shs
295.10 EUR -7.10 EUR -2.35 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der NOVA-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 106,06 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die NOVA-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 94,286 NOVA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 31.244,58 USD, da sich der Wert eines NOVA-Anteils am 14.10.2026 auf 331,38 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 212,45 Prozent angewachsen.

NOVA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,89 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
02.05.19 Nova Measuring Instruments Buy Lake Street
17.04.19 Nova Measuring Instruments Buy Needham & Company, LLC
14.02.19 Nova Measuring Instruments Buy The Benchmark Company
15.06.18 Nova Measuring Instruments Buy Needham & Company, LLC
26.03.18 Nova Measuring Instruments Buy Lake Street

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