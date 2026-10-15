NASDAQ Composite Index-Titel NOVA-Aktie: So viel hätte eine Investition in NOVA von vor 3 Jahren abgeworfen

Frühes Investment

15.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren NOVA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der NOVA-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 106,06 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die NOVA-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 94,286 NOVA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 31.244,58 USD, da sich der Wert eines NOVA-Anteils am 14.10.2026 auf 331,38 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 212,45 Prozent angewachsen.

NOVA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,89 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net