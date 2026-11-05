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Lohnender NOVA-Einstieg?

NASDAQ Composite Index-Titel NOVA-Aktie: So viel Verlust hätte ein NOVA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in NOVA eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NOVA LTD Registered Shs
260.60 EUR -4.20 EUR -1.59 %
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Am 05.11.2025 wurde das NOVA-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das NOVA-Papier bei 342,22 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10.000 USD in die NOVA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 29,221 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2026 auf 295,35 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8.630,41 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 13,70 Prozent gleich.

Der NOVA-Wert an der Börse wurde auf 9,63 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
02.05.19 Nova Measuring Instruments Buy Lake Street
17.04.19 Nova Measuring Instruments Buy Needham & Company, LLC
14.02.19 Nova Measuring Instruments Buy The Benchmark Company
15.06.18 Nova Measuring Instruments Buy Needham & Company, LLC
26.03.18 Nova Measuring Instruments Buy Lake Street

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