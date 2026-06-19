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NASDAQ Composite Index-Titel O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein O Reilly Automotive-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

26.06.26 16:00 Uhr

Vor Jahren O Reilly Automotive-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
O Reilly Automotive Inc
75,31 EUR -1,19 EUR -1,56%
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der O Reilly Automotive-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren O Reilly Automotive-Anteile an diesem Tag 62,11 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die O Reilly Automotive-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,610 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.06.2026 139,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 86,90 USD belief. Damit wäre die Investition um 39,91 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete O Reilly Automotive eine Marktkapitalisierung von 73,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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15.12.2017O Reilly Automotive NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
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09.02.2017O Reilly Automotive Sector PerformRBC Capital Markets
28.10.2016O Reilly Automotive BuyDeutsche Bank AG
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28.10.2016O Reilly Automotive BuyDeutsche Bank AG
19.04.2016O Reilly Automotive BuyUBS AG
15.04.2016O Reilly Automotive BuyGabelli & Co
31.03.2016O Reilly Automotive OverweightBarclays Capital
25.01.2016O Reilly Automotive BuyDeutsche Bank AG
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15.12.2017O Reilly Automotive NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
27.07.2017O Reilly Automotive NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
25.04.2017O Reilly Automotive HoldDeutsche Bank AG
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