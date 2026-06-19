Langfristige Performance

NASDAQ Composite Index-Titel O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein O Reilly Automotive-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

26.06.26 16:00 Uhr

Vor Jahren O Reilly Automotive-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der O Reilly Automotive-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren O Reilly Automotive-Anteile an diesem Tag 62,11 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die O Reilly Automotive-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,610 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.06.2026 139,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 86,90 USD belief. Damit wäre die Investition um 39,91 Prozent gestiegen. Jüngst verzeichnete O Reilly Automotive eine Marktkapitalisierung von 73,04 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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