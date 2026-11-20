Profitables O Reilly Automotive-Investment?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen O Reilly Automotive-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurden O Reilly Automotive-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 42,41 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die O Reilly Automotive-Aktie investiert, befänden sich nun 2,358 O Reilly Automotive-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 218,36 USD, da sich der Wert einer O Reilly Automotive-Aktie am 19.11.2026 auf 92,61 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 118,36 Prozent.

Der Börsenwert von O Reilly Automotive belief sich zuletzt auf 74,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net