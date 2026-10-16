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O Reilly Automotive-Investmentbeispiel

NASDAQ Composite Index-Titel O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine O Reilly Automotive-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen O Reilly Automotive-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
O Reilly Automotive Inc
79.13 EUR 0.41 EUR 0.52 %
Charts | News | Analysen

Am 16.10.2023 wurde das O Reilly Automotive-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das O Reilly Automotive-Papier an diesem Tag bei 63,02 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die O Reilly Automotive-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,868 O Reilly Automotive-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.404,32 USD, da sich der Wert eines O Reilly Automotive-Papiers am 15.10.2026 auf 88,50 USD belief. Damit wäre die Investition um 40,43 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete O Reilly Automotive eine Marktkapitalisierung von 70,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
15.12.17 O Reilly Automotive Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.
27.07.17 O Reilly Automotive Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.
25.04.17 O Reilly Automotive Hold Deutsche Bank AG
09.02.17 O Reilly Automotive Sector Perform RBC Capital Markets
28.10.16 O Reilly Automotive Buy Deutsche Bank AG

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