NASDAQ Composite Index-Titel Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Old Dominion Freight Line von vor 10 Jahren eingebracht

Profitable Old Dominion Freight Line-Anlage?

13.10.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Old Dominion Freight Line-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Old Dominion Freight Line-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 23,24 USD wert. Bei einem Investment von 10.000 USD in das Old Dominion Freight Line-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 430,293 Old Dominion Freight Line-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 181,91 USD gerechnet, wäre die Investition nun 78.274,53 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 682,75 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Old Dominion Freight Line belief sich zuletzt auf 37,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net