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Rentables Old Dominion Freight Line-Investment?

NASDAQ Composite Index-Titel Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Old Dominion Freight Line von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Old Dominion Freight Line-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Old Dominion Freight Line Inc.
156.64 EUR 1.86 EUR 1.20 %
Charts | News | Analysen

Am 03.11.2021 wurde die Old Dominion Freight Line-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 174,17 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 USD in die Old Dominion Freight Line-Aktie investierten, hätten nun 57,417 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.11.2026 10.118,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 176,23 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 1,19 Prozent vermehrt.

Alle Old Dominion Freight Line-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 35,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Old Dominion Freight Line Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
07.02.19 Old Dominion Freight Line Market Perform Cowen and Company, LLC
27.07.18 Old Dominion Freight Line Market Perform Cowen and Company, LLC
30.04.18 Old Dominion Freight Line Market Perform Cowen and Company, LLC
09.02.18 Old Dominion Freight Line Market Perform Cowen and Company, LLC
13.12.17 Old Dominion Freight Line Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

Information

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