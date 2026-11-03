NASDAQ Composite Index-Titel Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Old Dominion Freight Line von vor 5 Jahren abgeworfen

Rentables Old Dominion Freight Line-Investment?

03.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Old Dominion Freight Line-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 03.11.2021 wurde die Old Dominion Freight Line-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 174,17 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 USD in die Old Dominion Freight Line-Aktie investierten, hätten nun 57,417 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.11.2026 10.118,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 176,23 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 1,19 Prozent vermehrt.

Alle Old Dominion Freight Line-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 35,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net