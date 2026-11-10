DAX 26.462 +0,7%ESt50 6.361 +1,1%MSCI World 4.846 +2,2%Top 10 Crypto 9,71 -1,1%Nas 25.183 -0,3%Bitcoin 66.636 -0,6%Euro 1,1179 -0,4%Öl 90,9 -1,8%Gold 4.048 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Old Dominion Freight Line-Investment im Blick

NASDAQ Composite Index-Titel Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Old Dominion Freight Line von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Old Dominion Freight Line-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Old Dominion Freight Line Inc.
148.70 EUR -1.58 EUR -1.05 %
Charts | News | Analysen

Am 10.11.2016 wurde die Old Dominion Freight Line-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 26,98 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Old Dominion Freight Line-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,706 Old Dominion Freight Line-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 170,89 USD gerechnet, wäre die Investition nun 633,32 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 533,32 Prozent gesteigert.

Alle Old Dominion Freight Line-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 33,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Old Dominion Freight Line Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Old Dominion Freight Line Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Old Dominion Freight Line nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
07.02.19 Old Dominion Freight Line Market Perform Cowen and Company, LLC
27.07.18 Old Dominion Freight Line Market Perform Cowen and Company, LLC
30.04.18 Old Dominion Freight Line Market Perform Cowen and Company, LLC
09.02.18 Old Dominion Freight Line Market Perform Cowen and Company, LLC
13.12.17 Old Dominion Freight Line Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.