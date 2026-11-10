NASDAQ Composite Index-Titel Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Old Dominion Freight Line von vor 10 Jahren verdient

Old Dominion Freight Line-Investment im Blick

10.11.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Old Dominion Freight Line-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 10.11.2016 wurde die Old Dominion Freight Line-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 26,98 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Old Dominion Freight Line-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,706 Old Dominion Freight Line-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 170,89 USD gerechnet, wäre die Investition nun 633,32 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 533,32 Prozent gesteigert.

Alle Old Dominion Freight Line-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 33,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net