NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel wäre ein Omnicell-Investment von vor 10 Jahren heute wert
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Omnicell-Aktie Investoren gebracht.
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Vor 10 Jahren wurde das Omnicell-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 35,95 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Omnicell-Aktie investiert, befänden sich nun 27,816 Omnicell-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 35,81 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 996,11 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 0,39 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von Omnicell belief sich jüngst auf 1,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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