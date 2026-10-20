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Lukrativer Omnicell-Einstieg?

NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel wäre ein Omnicell-Investment von vor 10 Jahren heute wert

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Omnicell-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Omnicell Inc.
31.40 EUR -0.20 EUR -0.63 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurde das Omnicell-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 35,95 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Omnicell-Aktie investiert, befänden sich nun 27,816 Omnicell-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 35,81 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 996,11 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 0,39 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Omnicell belief sich jüngst auf 1,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
26.07.19 Omnicell Buy Craig Hallum
07.03.19 Omnicell Buy Dougherty & Company LLC
29.06.18 Omnicell Buy The Benchmark Company
05.09.17 Omnicell Buy The Benchmark Company
28.07.17 Omnicell Buy Dougherty & Company LLC

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