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Park-Ohio-Performance

NASDAQ Composite Index-Titel Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Park-Ohio-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Park-Ohio-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Park-Ohio Holdings Corp.
44.53 USD 1.18 USD 2.72 %
Charts | News | Analysen

Am 27.10.2016 wurde das Park-Ohio-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Park-Ohio-Anteile bei 32,19 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1.000 USD in die Park-Ohio-Aktie investierten, hätten nun 31,066 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 26.10.2026 auf 43,35 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.346,69 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 34,67 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Park-Ohio zuletzt 627,41 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
09.08.17 Park-Ohio Mkt Perform FBR & Co.
05.05.16 Park-Ohio Mkt Perform FBR Capital
15.03.16 Park-Ohio Outperform FBR Capital
22.05.15 Park-Ohio Outperform FBR Capital

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