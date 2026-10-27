NASDAQ Composite Index-Titel Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Park-Ohio-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Park-Ohio-Aktie gebracht.
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Am 27.10.2016 wurde das Park-Ohio-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Park-Ohio-Anteile bei 32,19 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1.000 USD in die Park-Ohio-Aktie investierten, hätten nun 31,066 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 26.10.2026 auf 43,35 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.346,69 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 34,67 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Park-Ohio zuletzt 627,41 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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