NASDAQ Composite Index-Titel Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Park-Ohio-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Park-Ohio eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 5 Jahren wurden Park-Ohio-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Park-Ohio-Aktie bei 23,95 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 417,537 Park-Ohio-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Park-Ohio-Aktie auf 45,73 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19.093,95 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 90,94 Prozent vermehrt.
Alle Park-Ohio-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 667,06 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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