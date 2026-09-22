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NASDAQ Composite Index-Titel Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Park-Ohio-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Park-Ohio eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Park-Ohio Holdings Corp.
46.91 USD 1.18 USD 2.58 %
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Heute vor 5 Jahren wurden Park-Ohio-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Park-Ohio-Aktie bei 23,95 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 417,537 Park-Ohio-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Park-Ohio-Aktie auf 45,73 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19.093,95 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 90,94 Prozent vermehrt.

Alle Park-Ohio-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 667,06 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
09.08.17 Park-Ohio Mkt Perform FBR & Co.
05.05.16 Park-Ohio Mkt Perform FBR Capital
15.03.16 Park-Ohio Outperform FBR Capital
22.05.15 Park-Ohio Outperform FBR Capital

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