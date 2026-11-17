Lukratives Park-Ohio-Investment?

Wer vor Jahren in Park-Ohio eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Park-Ohio-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 23,01 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 43,459 Park-Ohio-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.946,11 USD, da sich der Wert einer Park-Ohio-Aktie am 16.11.2026 auf 44,78 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 94,61 Prozent gesteigert.

Park-Ohio markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 656,92 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net