NASDAQ Composite Index-Titel Park-Ohio-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Park-Ohio-Investment von vor 3 Jahren verdient

Park-Ohio-Investition im Blick

13.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Park-Ohio-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 13.10.2023 wurde die Park-Ohio-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Park-Ohio-Anteile bei 23,12 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in das Park-Ohio-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 432,526 Park-Ohio-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 12.10.2026 20.899,65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 48,32 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 109,00 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Park-Ohio belief sich jüngst auf 711,08 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net