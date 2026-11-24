Lohnendes Park-Ohio-Investment?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Park-Ohio-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Park-Ohio-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 43,60 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in Park-Ohio-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 229,358 Park-Ohio-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10.018,35 USD, da sich der Wert eines Park-Ohio-Papiers am 23.11.2026 auf 43,68 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,18 Prozent gesteigert.

Park-Ohio wurde am Markt mit 595,62 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net