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NASDAQ Composite Index-Titel Paychex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Paychex-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Paychex-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Paychex Inc.
104.84 EUR 0.80 EUR 0.77 %
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Am 20.08.2023 wurden Paychex-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Paychex-Aktie bei 120,48 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Paychex-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 83,001 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 19.08.2026 10.167,66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 122,50 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1,68 Prozent zugenommen.

Paychex markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 42,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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27.03.18 Paychex Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
04.10.17 Paychex Underperform RBC Capital Markets
22.12.16 Paychex Sell Compass Point
22.12.16 Paychex Underperform RBC Capital Markets
20.12.16 Paychex Equal Weight Barclays Capital

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