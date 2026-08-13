NASDAQ Composite Index-Titel Paychex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Paychex-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Paychex-Aktie gebracht.
Werte in diesem Artikel
Am 20.08.2023 wurden Paychex-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Paychex-Aktie bei 120,48 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Paychex-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 83,001 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 19.08.2026 10.167,66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 122,50 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1,68 Prozent zugenommen.
Paychex markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 42,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.03.18
|Paychex Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|04.10.17
|Paychex Underperform
|RBC Capital Markets
|22.12.16
|Paychex Sell
|Compass Point
|22.12.16
|Paychex Underperform
|RBC Capital Markets
|20.12.16
|Paychex Equal Weight
|Barclays Capital