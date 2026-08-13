NASDAQ Composite Index-Titel Paychex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Paychex-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Frühe Investition

20.08.26 16:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Paychex-Aktie gebracht.

Am 20.08.2023 wurden Paychex-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Paychex-Aktie bei 120,48 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Paychex-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 83,001 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 19.08.2026 10.167,66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 122,50 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1,68 Prozent zugenommen.

Paychex markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 42,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net