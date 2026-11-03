NASDAQ Composite Index-Titel PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PDF Solutions-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Performance unter der Lupe

03.11.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen PDF Solutions-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der PDF Solutions-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 18,88 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die PDF Solutions-Aktie investierten, hätten nun 5,297 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.11.2026 206,41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 38,97 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 106,41 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von PDF Solutions belief sich jüngst auf 1,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net