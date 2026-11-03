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NASDAQ Composite Index-Titel PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PDF Solutions-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen PDF Solutions-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PDF Solutions Inc.
36.20 EUR -0.20 EUR -0.55 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der PDF Solutions-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 18,88 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die PDF Solutions-Aktie investierten, hätten nun 5,297 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.11.2026 206,41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 38,97 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 106,41 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von PDF Solutions belief sich jüngst auf 1,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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PDF Solutions Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PDF Solutions nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12.07.17 PDF Solutions Buy Craig Hallum
08.01.15 PDF Solutions Outperform Northland Capital
04.11.14 PDF Solutions Outperform Northland Capital
21.04.06 Update PDF Solutions Inc.: Hold Deutsche Securities
06.04.05 Update PDF Solutions Inc.: Buy First Albany

Information

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