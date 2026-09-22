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NASDAQ Composite Index-Titel PDF Solutions-Aktie: So viel hätte eine Investition in PDF Solutions von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in PDF Solutions-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PDF Solutions Inc.
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Heute vor 3 Jahren wurde die PDF Solutions-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 31,44 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,181 PDF Solutions-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 148,57 USD, da sich der Wert einer PDF Solutions-Aktie am 21.09.2026 auf 46,71 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +48,57 Prozent.

PDF Solutions markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
12.07.17 PDF Solutions Buy Craig Hallum
08.01.15 PDF Solutions Outperform Northland Capital
04.11.14 PDF Solutions Outperform Northland Capital
21.04.06 Update PDF Solutions Inc.: Hold Deutsche Securities
06.04.05 Update PDF Solutions Inc.: Buy First Albany

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