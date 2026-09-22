NASDAQ Composite Index-Titel PDF Solutions-Aktie: So viel hätte eine Investition in PDF Solutions von vor 3 Jahren abgeworfen

Frühe Anlage

22.09.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in PDF Solutions-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die PDF Solutions-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 31,44 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,181 PDF Solutions-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 148,57 USD, da sich der Wert einer PDF Solutions-Aktie am 21.09.2026 auf 46,71 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +48,57 Prozent.

PDF Solutions markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net