NASDAQ Composite Index-Titel Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Peoples Bancorp of North Carolina Anlegern eine Freude

Dividendenrendite

Peoples Bancorp of North Carolina-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Peoples Bancorp of North Carolina-Dividendenauszahlung aus.

Im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Peoples Bancorp of North Carolina am 07.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,80 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 5,26 Prozent. Die Gesamtausschüttung lässt sich Peoples Bancorp of North Carolina 5,25 Mio. USD kosten. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 3,96 Prozent an.

Aktie mit Dividendenrendite

Zum NASDAQ-Schluss ging die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 41,18 USD aus dem Handel. Für das Jahr 2025 weist der Peoples Bancorp of North Carolina-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 2,21 Prozent auf. Damit verringerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 2,43 Prozent.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Peoples Bancorp of North Carolina-Aktienkurs

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Peoples Bancorp of North Carolina-Kurs via NASDAQ 75,98 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 125,98 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel Peoples Bancorp of North Carolina

Basisinformationen zu Dividenden-Aktie Peoples Bancorp of North Carolina

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Peoples Bancorp of North Carolina beläuft sich aktuell auf 221,187 Mio. USD. Das Peoples Bancorp of North Carolina-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 9,99. Der Umsatz von Peoples Bancorp of North Carolina belief sich in 2025 auf 111,590 Mio. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 3,62 USD.

Redaktion finanzen.net