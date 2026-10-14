NASDAQ Composite Index-Titel Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Peoples Bancorp of North Carolina-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Langfristige Performance

14.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier an diesem Tag bei 29,86 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,349 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 149,43 USD, da sich der Wert einer Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie am 13.10.2026 auf 44,62 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 49,43 Prozent vermehrt.

Peoples Bancorp of North Carolina wurde am Markt mit 241,64 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net