NASDAQ Composite Index-Titel Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Peoples Bancorp of North Carolina-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Peoples Bancorp of North Carolina eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 28,91 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investierten, hätten nun 3,459 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 143,46 USD, da sich der Wert eines Peoples Bancorp of North Carolina-Papiers am 24.11.2026 auf 41,48 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 43,46 Prozent.
Peoples Bancorp of North Carolina erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 223,96 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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