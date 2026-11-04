NASDAQ Composite Index-Titel Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel hätte eine Investition in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Peoples Bancorp of North Carolina-Einstiegs gewesen.
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Heute vor 10 Jahren wurde die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Peoples Bancorp of North Carolina-Papiers betrug an diesem Tag 18,64 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,366 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 233,25 USD, da sich der Wert eines Peoples Bancorp of North Carolina-Papiers am 03.11.2026 auf 43,47 USD belief. Das entspricht einem Plus von 133,25 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Peoples Bancorp of North Carolina bezifferte sich zuletzt auf 243,21 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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