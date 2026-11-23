NASDAQ Composite Index-Titel PetMed Express-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PetMed Express-Investment von vor 10 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die PetMed Express-Aktie Anlegern gebracht.
Werte in diesem Artikel
PetMed Express-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die PetMed Express-Anteile bei 22,06 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1.000 USD in die PetMed Express-Aktie investierten, hätten nun 45,331 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 0,85 USD gerechnet, wäre die Investition nun 38,54 USD wert. Damit wäre die Investition 96,15 Prozent weniger wert.
PetMed Express war somit zuletzt am Markt 18,77 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf PetMed Express
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PetMed Express
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen