Rentabler PetMed Express-Einstieg?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die PetMed Express-Aktie Anlegern gebracht.

PetMed Express-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die PetMed Express-Anteile bei 22,06 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1.000 USD in die PetMed Express-Aktie investierten, hätten nun 45,331 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 0,85 USD gerechnet, wäre die Investition nun 38,54 USD wert. Damit wäre die Investition 96,15 Prozent weniger wert.

PetMed Express war somit zuletzt am Markt 18,77 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net