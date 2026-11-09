NASDAQ Composite Index-Titel PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PetMed Express von vor 3 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in PetMed Express-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem PetMed Express-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 7,34 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die PetMed Express-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.362,398 Anteile im Depot. Die gehaltenen PetMed Express-Anteile wären am 06.11.2026 1.662,13 USD wert, da der Schlussstand 1,22 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 83,38 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von PetMed Express belief sich zuletzt auf 26,51 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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