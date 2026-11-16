NASDAQ Composite Index-Titel PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PetMed Express von vor 5 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die PetMed Express-Aktie Anlegern gebracht.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der PetMed Express-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 30,41 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3,288 PetMed Express-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 0,94 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3,09 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 96,91 Prozent eingebüßt.
Alle PetMed Express-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 20,87 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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