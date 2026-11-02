NASDAQ Composite Index-Titel PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PetMed Express von vor einem Jahr eingebracht

PetMed Express-Investment

02.11.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen PetMed Express-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 02.11.2025 wurden PetMed Express-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 2,57 USD. Wer vor 1 Jahr 1.000 USD in die PetMed Express-Aktie investiert hat, hat nun 389,105 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 1,19 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 463,04 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 53,70 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von PetMed Express bezifferte sich zuletzt auf 25,84 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net